ВКС взяли на управление выведенный на орбиту аппарат

Наземные службы Воздушно-космических сил России контролируют космический аппарат, запущенный в субботу с космодрома Плесецк.

Спутник "Космос-2553" был выведен на целевую орбиту в интересах российского Минобороны, пишет РИА Новости. Как сообщили в ведомстве, телеметрия показывает штатный режим работы бортовых систем.

"Космос-2553" оснащен приборами и системами для их проверки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц.

В космос аппарат вывела ракета-носитель "Союз-2.1а". Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.

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