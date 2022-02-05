Неприятная история с Хрюшей и Степашкой

Хрюша и Степашка угодили в неприятную историю. Персонажи популярной программы для детей оказались в ловушке интернет-троллей. Какие-то деятели опубликовали в Сети десятки гнусных картинок с изображением любимцев малышей. Создатели программы уверены – они найдут виртуальных хулиганов. Будет ли у злопыхателей спокойная ночь и что по этому поводу думают сами герои телепроекта?

6-летний Филипп больше всего на свете любит лепить фигурки из пластилина и смотреть мультики и детские передачи. Сегодня он решил создать самых добрых и милых героев на телевидении – Хрюшу и Степашку. Нужные для лепки образы Филипп ищет в интернете, но недавно ребенок наткнулся на такое, что даже взрослые не смогли ему объяснить!

Так называемые мемы или, если официально, единицы культурной информации чаще всего к культуре никакого отношения не имеют. Хорошо, если обходится без крепких словечек. Обычно же речь идет о низкопробных вариациях из нецензурной лексики. В основе – узнаваемый образ. Любой ребенок может случайно наткнуться на подобную картинку в интернете и так сказать "культурно обогатиться".

Недавно персонажи легендарной программы "Спокойной ночи, малыши!" тоже невольно стали героями таких невеселых картинок. На одном из интернет-ресурсов появились мемы с недетскими подписями на фоне Хрюши, Степашки и Фили.

На студии, где снимают знаменитую программу, – рабочая обстановка. Актеры, операторы, режиссеры готовятся к записи. Пока Хрюша выбирает, что ему надеть, Степашка отдыхает перед съемкой. Даже они уже знают, что их образы используют в нехороших целях.

"Я не умею ругаться, я не знаю даже для чего они это делают? Чтобы самим пропиариться – как говорят взрослые – или просто потому, что они хулиганы или просто враги, вот что я думаю", — говорит Степашка голосом заслуженной артистки России Натальи Голубенцевой. Она бессменно озвучивает самого пушистого зайчика страны с момента создания программы, уже 58 лет. Наталья Александровна признается, за это время видела много народного творчества, но оскорбления стали появляться лишь в последнее время: "Рисуют шаржи, например, и на Степашку и на Хрюшу — это прекрасно, даже есть какие-то анекдоты, но они все какие-то добрые! Видно, что эти люди любят нашу программу! А эти вот мемы последние, которые делают, по-моему, люди не с хорошим умом".

Героем мемов не раз становился и ведущий программы Николай Валуев. "Я себя-то уж оставлю. Это бог знает с каких времен! Как говорится, и по-хорошему и по-плохому. Но использование образов, которые близки детям в этой ситуации, а дети сегодня еще ходить толком не умеют, а они уже ходят в интернет. Ну вы понимаете, что этих мультяшных героев, героев передач детских использовать просто низко", – считает он.

Несколько лет назад вокруг детской передачи уже было неспокойно. Тогда кто-то придумал целую серию мемов, в которых героям и ведущей Оксане Федоровой подрисовали фашистскую символику. По факту инцидента Следственный комитет даже организовал проверку. Позже Роскомнадзор блокировал большинство ресурсов с незаконным контентом, мемы были удалены. В этот раз президент телекомпании "Спокойной ночи, малыши!" – Александр Митрошенков настроен куда более серьезно. Он уверен, что создателей низкопробного творчества обязательно найдут и привлекут к ответственности. Даже если они находятся не в России.

"Мало того, что попираются авторские права, потому что каждый герой и каждая кукла — это защищенное искусство, произведение! Я это вижу больше как национальных героев, это действительно наша культурная среда, поэтому это вторжение туда… Мы точно найдем, надеюсь, с помощью вашей программы найдем исполнителей, я уверен, сейчас достаточно законов. Мы найдем и накажем!"

Сегодня над созданием передачи "Спокойной ночи, малыши!" работает целая телекомпания. В современных павильонах и студиях снимают и десятки других проектов с участием любимых героев малышей всех поколений. Прямо сейчас в студии пишется очередная серия легендарной программы. По сценарию Хрюша и Степашка играют в магазин. Это специальный цикл передач – малышей учат финансовой грамотности

Представители компании-правообладателя бренда в ближайшее время собираются обратиться с заявлениями в правоохранительные органы и Роскомнадзор.

"Мы будем обращаться в Роскомнадзор, дальше будет оценка вреда, который был причинен. Это достаточно общественно-известные фигуры, весь мир практически знает кто такой Степашка, Хрюшка, и так далее, поэтому сейчас оценка такая будет и дальше обращения в правоохранительные органы с просьбы возбудить уголовное дело", — обещает Анатолий Кучерена – адвокат, заслуженный юрист России.

IT-специалисты тоже не сомневаются, что смогут найти авторов глупых и грубых шуток. В интернете всегда остаются следы и ничего не исчезает бесследно.

Пока одни взрослые тиражируют глупые и бездарные мемы, а другие пытаются с ними бороться, миллионы детей не только в России, но и за границей смотрят свою любимую передачу. В ней – только добрые и умные мысли. А смысл плохих слов из картинок в интернете малыши, к счастью, еще не понимают!