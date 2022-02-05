Гаишники против оперативницы: детали драки

В районном отделе полиции Санкт-Петербурга между сотрудниками МВД произошла драка. Врукопашную сошлись двое инспекторов ДПС и девушка-оперативник. В итоге все трое были уволены из органов. Пострадавшая оказалась в больнице с переломом руки, а один из гаишников – под домашним арестом. Как выяснилось, некоторые участники этого происшествия могут быть замешаны и в других сомнительных делах.

У 37-го отдела полиции в Санкт-Петербурге затишье. Патрульные авто здесь больше не останавливаются, редкие пешие сотрудники спешат скрыться за тяжелой дверью. На этой неделе полицейские из культурной столицы на всю страну прославились некультурным поведением.

О том, что здесь произошло в ночь на 1 февраля, слышали не только сотрудники петербургской полиции, да и видели уж очень многие. История о том, как поссорились двое гаишников и девушка-оперативник из уголовного розыска, всего за несколько часов разлетелась по всему интернету. Камера наблюдения сняла начало конфликта. Возле дежурной части хрупкого офицера окружили двое рослых сотрудников ДПС. Они потребовали, чтобы дама предъявила им служебное удостоверение.

24-летняя Алена Юдина представляется дежурным опером. На тот момент она, и правда, была действующим сотрудником уголовного розыска. Инспекторы Александр Колесников и Дмитрий Перенюк делают вид, что не верят коллеге. Говорят, их конфликт начался еще на улице – из-за места на парковке. Внутри отдела спор быстро перерос в драку. И, как ни странно, судя по кадрам, первой начала девушка. Но силы явно не равны. Мгновение, и один из полицейских, Александр Колесников, валит Юдину на пол.

После борцовского приема оперативник Юдина оказалась на полу. Ей никто не протянул руку помощи. Ее собственная рука оказался сломана. Но, несмотря на травму, инспекторы захлопнули наручники на запястьях девушки. Уже через несколько дней обидчика Юдиной, инспектора Александра Колесникова, в таких же наручниках привезли в суд избирать меру пресечения. В отношении полицейского, который поднял руку на полицейского, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"В ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела с силой толкнул ее руками в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину", – рассказывает, как все было, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Инспектора Александра Колесникова отправили под домашний арест. Впрочем, наказание последовало для всех: и оперативника Юдину, и двоих сотрудников ДПС уволили из полиции.

"Установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудников органов внутренних дел. Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", – информирует начальник УИиОС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Пока в деле разбираются руководство ведомства и Следственный комитет, общественники и коллеги полицейских делают свои выводы. Мнения разделились: одни говорят, что Юдина первой стала оскорблять инспекторов, и именно она изначально распустила руки, другие взывают к закону и офицерской чести.

"У инспектора ДПС нет полномочий таких. Если его кто-то оскорбил, пожалуйста, есть ответственный от руководства, позвоните "02", вызовите сюда командира. Причем тут требование показать удостоверение? Ты что, ее начальник? Нет. Ты вообще из другой службы. По сути, она даже по должности выше, чем этот инспектор ДПС. Потому что у нас должность оперативника по своей квалификации выше", – разъясняет юрист Игорь Гришаков.

Оскандалившийся инспектор Александр Колесников, похоже, уже не в первый раз превышает свои полномочия. В 2019 году на него написал жалобу автоюрист из Петербурга Денис Таташвили. Он выложил в интернет запись, на которой Колесников останавливает его машину и начинает угрожать оружием.

"Направил на меня огнестрельное оружие, дослал патрон в патронник и сообщил, что он намерен применить спецсредства. Я поинтересовался, на каком основании он применяет огнестрельное оружие, и попросил его успокоиться. Колесников сообщил, что я нарушил несколько составов административного правонарушения. Однако доказательств ни Колесников, ни его коллеги не представили", – рассказывает об инциденте Денис Таташвили.

Инспектора Колесникова тогда привлекли к дисциплинарной ответственности. На этом история и закончилась. Может быть, все дело в семье полицейского? Как пишут СМИ, отец Колесникова занимает важный пост в управлении областного судебного департамента, мать – судья в Арбитражном суде Северо-Западного округа. Сложно поверить, что сын столь уважаемых служителей Фемиды не знает законов.

"Я так полагаю, он в повседневной жизни так себя ведет. Это только несколько случаев, которые были преданы огласке и попали в СМИ, конкретно по мне и по данному сотруднику полиции", – говорит Денис Таташвили.

Заступники Колесникова приводят другие факты. Говорят, в прошлом году он помог в тушении пожара: вызвал спасателей и перекрыл для них дорогу; вернул владельцу деньги, оставленные в банкомате, а еще спас котенка. Но все заслуги офицера померкли после его "боевой" схватки с девушкой.

"Если они действительно считали, что девушка – какое-то странное лицо с оружием, что же ее не бросились разоружать, раз она с оружием? Да потому что они прекрасно знали, что это сотрудник, а раз они знали, что это сотрудник, при чем здесь "стоять", "лежать", "пустите" и т.д. Поэтому никакой логики и никакого здравого смысла здесь нет. Здесь есть просто ущемленные мужские амбиции", – комментирует ситуацию журналист Евгений Вышенков.

По мнению экспертов, единственное, что Колесников сделал профессионально и по-мужски, так это бросок, которым он нейтрализовал противника. Спортсмены добавляют: прием получился хоть и эффективный, но очень опасный для оппонента.

То, что продемонстрировал инспектор, ни к одному из элементов единоборств не относится, но от этого все могло быть только хуже. Ведь некоторые движения все-таки были. Он сначала продавил девушку массой, затем из такого положения совершил бросок. Если это делает непрофессионал, то как минимум ушиб, как максимум перелом основания черепа.

Спортсмены, как и большинство тех, кто высказывался по поводу этой скандальной истории, осудили действия Колесникова. По мнению профессионалов, уже бывший полицейский не имел права использовать столь опасный прием в отношении хрупкой девушки.

"Я бы не стал такой бросок делать в помещении. Потому что, на мой взгляд, это опасно. Человек может с высоты собственного роста головой очень сильно, потому что там неконтролируемое падение. Я знаю, что очень много травм бывает, когда люди даже умирают не от самого удара, а когда падают с высоты собственного роста", – дает пояснения тренер джиу-джитсу Георгий Залеев.

Сейчас все участники скандала хранят молчание. Каждая из сторон конфликта винит оппонента. И очевидно, что в ближайшее время этот поединок из физической потасовки может перейти в затяжное судебное противостояние. Так бесславно закончится банальный спор на парковке.