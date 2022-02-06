Германия, Норвегия и Израиль блокировали поставки своего оружия на Украину

Израиль заблокировал передачу оружия своего производства Киеву, передает телеканал "Россия 24". Речь идет, в частности, о поставках противотанковых комплексов Spike.

Как пишет украинская пресса, еврейское государство не заинтересовано в эскалации конфликта, а кроме того не хочет портить отношения с Россией.

Ранее такие поставки заблокировали Германия и Норвегия. Однако Эстония, Латвия и Литва получили разрешение от Вашингтона и перебрасывают на Украину американское оружие.

Кроме того, сами Штаты, а также Британия, Канада, Чехия и Польша отправляют Киеву сотни тонн новейшего вооружения.