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Усиление НАТО у границ России 25 минут назад

06 февраля 2022 04:04

Марин Ле Пен: если я стану президентом, Франция выйдет из НАТО


Вести.Экономика

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что если она станет главой государства, то Пятая республика покинет НАТО.

На встрече с избирателями в Реймсе Ле Пен подчеркнула: Франция должна вернуться к стратегии равенства, благодаря которой страна стала великой. Тогда республика сможет свободно защищать свои интересы. И выйдет из Альянса, чтобы никто не мог втянуть Францию в чужие конфликты.

Между тем, у Ле Пен есть шансы занять президентское кресло. Выборы состоятся в текущем году.

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