Сущность НАТО и утекшие секреты

В переговорах между Россией, США и НАТО по созданию новой системы глобальной безопасности, пожалуй, завершился первый этап. Ознакомительный. В декабре Россия направила в США и НАТО письменные проекты документов, нацеленные на взаимное снижение угроз. В конце января американцы и НАТО, наконец, прислали письменные ответы. Очень просили не публиковать. Россия согласилась. Но с Запада вдруг потекло.

Испанская газета El País опубликовала сканы конфиденциальных документов. Так все узнали, что американцы российские озабоченности попросту проигнорировали. На это в ходе пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров обратил внимание Президент Владимир Путин и еще раз подробно разъяснил журналистам российскую позицию: "Послушайте, что я скажу, внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем, не то что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и в Румынии, кто помешает-то, и начинает операции в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет".

А теперь напомним, что мир без России России не нужен. И тогда в радиоактивный пепел превращается не только Америка, но и Европа. В качестве ответа на агрессию. Вот Путин и спрашивает: кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? И тут же отвечает: похоже, что нет. Отсюда и переговорная позиция. Давайте решать. Не забалтывать. Не уходить. Не игнорировать. Не нарушать уже согласованное и подписанное.

"Мы зачем подписывали договоры, соответствующие соглашения в Стамбуле и в Астане, где написано, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности других? Вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность, и просим обратить на это внимание. Говорят про политику открытых дверей. Она откуда взялась-то? У НАТО политика открытых дверей. Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора от 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО написано, что Альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан. Те же США, НАТО могут сказать в том числе и Украине: мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же непонятного или даже обидного для Украины? И надо найти способ обеспечить интересы и безопасность всех участников этого процесса: и Украины, и европейских стран, и России", – подчеркнул Путин.

Разъяснять Путин продолжает неустанно. Всем коллективно и каждому в отдельности. Недавно президент России подробно говорил по телефону: дважды с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Италии Марио Драги. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Аргентины Альберто Фернандесу и председателю КНР Си Цзиньпину Владимир Путин рассказал о российской позиции в ходе личных встреч. Принципиально важно то, что российскую логику по реорганизации системы глобальной безопасности теперь поддерживает и Китай: от невозможности обеспечивать свою безопасность за счет другого до неприемлемости расширения НАТО на Восток.

Чего дальше ждать от переговоров по глобальной безопасности и есть ли шанс у сторон прийти к компромиссу?

В разгар поиска дипломатических развязок НАТО наглядно демонстрирует свою сущность. Военный кулак собрали в Средиземном море и на Адриатике: во главе – американский атомный авианосец "Гарри Труман" с кораблями сопровождения, в том числе флагман 6-го флота США командно-штабной "Маунт Уитни", который в ноябре бороздил воды Черного моря у российских границ.

В воздухе – самолеты-заправщики, истребители F16 и штурмовики-бомбардировщики F18. Подчеркивается, что в ходе учений под названием "Удар Нептуна" они отрабатывают действия на значительном расстоянии от авианосной ударной группы, а именно летают на север – в Польшу, Румынию и страны Прибалтики, которые уже граничат с Россией. И хотя в Пентагоне заявили, что маневры "не рассчитаны на сценарии, которые могут разыграться в отношении Украины", в Альянсе особо отмечают, что впервые со времен холодной войны вся американская авианосная группа была передана под командование НАТО. А на восточный фланг были переброшены дополнительные подразделения. Недвусмысленные сигналы, которые лишь усиливают данный в письменном ответе отказ Альянса от предложений России о гарантиях безопасности в Европе.

Конфиденциальный ответ от НАТО и от США, который на Западе хотели сохранить в секрете, опубликовала испанская газета El País. Откуда произошла утечка до сих пор неясно, но известно что документы подлинные, а распечатка сделана с копии, отправленной в Мадрид и Киев. Но главное – не осталось сомнений: в натовском четырехстраничном ответе на российские предложения о гарантиях безопасности нет и намека на компромисс. Ответ из США (на 5 страницах) все же содержит ряд предложений: "США готовы обсудить взаимные меры по обеспечению прозрачности и взаимные обязательства как США, так и России по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и постоянных сил с боевой миссией на территории Украины". Также США не против начать диалог об ограничении ракет средней и меньшей дальности и предложили проводить инспекции на объектах (ПРО) в Польше и Румынии, если Москва откроет доступ на две свои базы на выбор США.

"Сразу было видно, что американцы предпочитают сконцентрироваться на обсуждении по-своему важных, но второстепенных вопросов: нельзя ли договориться о неразмещении ударных вооружений на взаимной основе, транспарентности в сфере проведения учений, мерах предотвращения непредвиденных инцидентов между боевыми самолетами, кораблями? По ключевому вопросу, который побудил нас обратиться с инициативами к США и Североатлантическому альянсу, реакция была негативная", – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Проигнорированы, по сути, основные требования России – это нерасширение НАТО и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО. При этом на Западе пытаются свести все к обсуждению Украины. Хотя и там прогресс невозможен без выполнения Минских соглашений. После 7 лет саботажа в Киеве теперь уже прямо говорят, что выполнять их не собираются: "Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они подписывались под дулом российской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно".

В действительности в Киеве сами приставили себе пистолет к виску, когда, развязав войну со своими гражданами потерпели сокрушительное поражение. Бесславный путь – Южный котел летом 2014 под Мариновкой, где в окружении оказались более тысячи украинских военных. Дебальцевский котел в феврале 2015-го, когда в окружение попали до 8 тысяч военных ВСУ. При этом первыми военную силу против своих граждан начали применять именно майданные власти.

2 июня 2014 года украинский штурмовик нанес удар по зданию администрации Луганска. В результате погибли 8 человек, почти 3 десятка были ранены. Тогда киевские СМИ цинично сообщали, что луганчане сами себя взорвали якобы зенитной ракетой, которая навелась на кондиционер, висящий на здании администрации. Отдававший приказы и в итоге капитулировавший Петр Порошенко до сих пор пользуется большой поддержкой Запада и теперь говорит о Минске как об ошибке: "Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Мы вдвоем писали. Если говорить о какой-то принципиальной позиции, то не ошибается тот, кто ничего не делает".

Москва, в свою очередь, требует от США и Европы не только заставить Киев выполнять Минск, но и исполнить свои же обязательства, закрепленные в стамбульском документе ОБСЕ от 1999 года и астанинской декларации 2010 года. В них право стран выбирать себе военный союз увязывается с обязательствами не укреплять свою безопасность за счет других. Тезис об открытых дверях НАТО в это явно не вписывается. Тему обсуждали во время телефонного разговора главы российского МИД с госсекретарем Блинкеным.

"Подтвердил госсекретарю Блинкену, что эту тему не позволим "замотать". Будем настаивать на честном разговоре и объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет вовсе или исключительно выборочно и в свою пользу. Энтони Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела. На данном этапе завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам. Будем докладывать их нашему президенту", – заявил Сергей Лавров. За которым остается решение, каким будет ответ России.