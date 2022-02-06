Поиски Владимира Ялунина ведут криминалисты центрального аппарата СКР

Криминалисты центрального аппарата СКР, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, подключились к поискам пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина.

"На вооружении Главного управления криминалистики имеется высокотехнологичная техника, позволяющая вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях", – говорится в сообщении Следственного комитета.

Владимир Ялунин пропал в ночь с субботы на воскресенье в Одинцовском районе после того, как уехал кататься на квадроцикле. В ходе поисков были обнаружены следы транспортного средства, ведущие к реке. На льду реки был разлом, под которым, на дне, был обнаружен квадроцикл.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.