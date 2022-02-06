Макрон хочет выработать с Путиным "исторические решения"

Президент Франции рассказал журналистам, с каким настроем направляется в понедельник в Москву. Как сообщалось ранее, 7 февраля состоятся российско-французские переговоры, а затем запланирована совместная пресс-конференция Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Французский лидер считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России.

"Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным, и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения", – заявил Макрон в интервью изданию Le Journal du dimanche.

"Я полагаю, что президент Путин к этому готов", – добавил он. Президент Франции подчеркнул, что именно с таким настроем направляется в Москву.

Он также выразил мнение, что "геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС", а эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией "не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства", передает "Интерфакс".

Кроме того, Макрон отметил, что "обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными", а "безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса".

"Так же, как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности", – сказал французский президент.

Он также считает, что "европейцы, должны контролировать период после холодной войны".

"Потому что у нас есть друзья – суверенные европейские государства, которые добились своей независимости 30 лет назад и которые все еще живут свежими воспоминаниями о травмирующих отношениях с Россией", – добавил Макрон.

Президент Франции считает, что необходимо защищать "европейских братьев, предлагая новый баланс, способный сохранить им суверенитет и мир".

"Это нужно делать одновременно при уважении России и понимании нынешних собственных травм этого великого народа и этой великой страны", – сказал Макрон.