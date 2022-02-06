В Иркутской области возбуждено уголовное дело из-за убийства детей

Иркутские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух детей в деревне Тимирязеве Качугского района.

Ранее сообщалось о пожаре в одном из домов в деревне Тимирязеве, после тушения которого сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших детей – одного года и четырех лет.

Следствие установило личность поджигателя. Им оказался 28-летний сожитель матери погибших малышей. Как выяснилось, изрядно выпив, он в порыве ревности облил женщину и детей горючей жидкостью и поджег.

Женщина и ее третий ребенок выжили, сейчас они с ожогами находятся в районной больнице. Решается вопрос об аресте задержанного.