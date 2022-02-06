Лукашенко сказал, что Путин ему обещал, но не сделал

Президент Белоруссии заявил, что российский коллега Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника российской армии, но до сих пор этого не сделано. Об этом Александр Лукашенко сообщил в интервью программе "Соловьёв LIVE".

Журналист Владимир Соловьев поинтересовался, как белорусский лидер себе это представляет — он глава другого государства и в то же время является полковником российской армии. "Ну и что? Это же моя проблема, не ваша. Пообещал — делай", — заявил Лукашенко.

Согласен президент и на звание полковника советской армии.

Полная версия интервью выйдет в эфире телеканала "Россия 1" и на медиаплатформе "Смотрим".