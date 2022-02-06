Встреча Путина с Орбаном не обошлась без шуток

"Я еще никогда в жизни не сидел за таким длинным столом", – пошутил премьер Венгрии Орбан под занавес своего визита в Москву для переговоров с Путиным. И действительно, коронавирусная пандемия окрашивает собой культуру общения, манеры и дипломатический протокол. Добавьте сюда рукотворную заразу русофобии, усиленно распространяемую Западом, и станет ясно, сколь сложно в этих условиях строить нормальные отношения с Россией. Нужны как минимум две прививки. Первая – это "Спутник V". В Венгрии с нашей вакциной все в порядке. Вторая прививка – ментальная – здравый смысл. Зачем искусственно враждовать без значимых на то причин? Просто из стадного чувства? Венгры культурно не такие.

Сейчас в Европе Орбана клянут почем зря, обвиняя в недостаточной воинственности по отношению к России. Мол, как же так, в момент, когда Евросоюз и НАТО мобилизованы в канун российского вторжения на Украину, Венгрия отказалась принять у себя дополнительный контингент НАТО, а премьер Виктор Орбан, как штрейкбрехер, отправляется в Кремль, обеспечивает свою страну российским газом по цене в пять раз ниже рыночной в Европе, имеет надежный контракт на поставки аж до 2036 года, да еще и договаривается с Путиным о дополнительном миллиарде кубов в год! Тут Европа "Северный поток-2" "морозит", обделяя себя, а Орбан действует совсем по другой модели.

Но Орбан ведь ничего не скрывает. На собственном примере он предлагает Европе другую культурную модель отношений с Россией, сердцевина которой – взаимное уважение. И эта модель – действующая.

"Что мы можем предложить? Мы можем предложить "венгерскую модель". Существует в политике "венгерская модель": мы являемся членами НАТО и Европейского союза, тем не менее мы можем поддерживать отличные отношения с Россией. Это возможно. Что для этого требуется? Взаимное уважение. Венгрия всегда получала от президента Путина уважение, и это уважение мы также проявляем в сторону Российской Федерации и президента Путина", – заявил Виктор Орбан.

Элементарно. Причем никакого эксклюзива у Венгрии нет. Путин и Европе предлагает проявлять взаимное уважение. Вместо этого венгров там обвиняют в недостаточной воинственности. Послушайте, ну, уж, наверное, не Франции, Голландии и Бельгии учить венгров воинственности. Венгры ассоциируют себя с древними гуннами. Даже в современном гимне Венгрии упоминается Бендегуз – отец Атиллы – легендарного предводителя гуннов. Атилла еще в V веке громил германцев и западные провинции Римской империи. Сам Папа Римский Лев Первый лично выехал навстречу Атилле просить о пощаде.

В более поздние времена Австро-Венгерская империя опиралась на воинственных венгров в полной мере. Учитывая венгерскую непокорность, династия Габсбургов просто вынуждена была предоставить венграм полновесное равноправие внутри империи наравне с австрийцами. Образовалась так называемая дуалистическая монархия, где, например, император Франц-Йозеф в 1867 году короновался отдельной венгерской короной.

Уже в ХХ веке, будучи внутри советского блока, а это Совет экономической взаимопомощи и Варшавский договор, Венгрия всегда была на особом положении, занимая максимально самостоятельную позицию, последовательно отстаивая национальные интересы.

Не потерялись венгры и внутри Евросоюза. Уроки культурного поведения из Брюсселя в Будапеште принимать не хотят, предпочитая "венгерскую модель" взаимного уважения. Отсюда и результат. Виктор Орбан идет весной на свои очередные выборы – уже как старейшина европейской политики. Путин деликатно пожелал ему успеха: "Как мы обычно в таких случаях говорим, когда у наших партнеров намечаются выборы, что мы будем работать с любым избранным руководством. Но должен отметить, что в результате вашей работы на российском направлении все-таки много сделано в интересах народа Венгрии и в интересах России. Надеюсь, что такая взаимная работа будет продолжена".

Как видим, все культурно.