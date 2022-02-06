Оскорбление российских футболистов: УЕФА до сих пор молчит

Мотивация отнюдь не спортивная: с трибун звучали призывы к убийству. Украинским болельщикам делали предупреждения делегаты УЕФА, но без толку. РФС теперь требует от Союза европейских футбольных ассоциаций расследовать факт дискриминации.

"Это недопустимое поведение, я надеюсь, что УЕФА откроет дисциплинарное дело и вынесет решение, поскольку понятно, что спорт должен оставаться вне политики. Все происходящее на этом полуфинале кроме как безобразием мы назвать не можем", – говорит генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Едва ли это были футбольные кричалки. На протяжении всей игры украинские болельщики скандировали разжигающие политические высказывания – следы "оранжевой революции" на стадионе Нидерландов.

Но поведением своих болельщиков остались довольны украинские игроки. Форвард Евгений Серый назвал такую поддержку "сумасшедшей", коей даже в большом футболе не существует. На деле это – националистические лозунги, которые пришлось во время трансляции матча глушить.

"Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики", – рассказал комментатор Аркадий Белый.

Такое поведение недопустимо, и по регламенту в таких случаях должны отвечать национальные ассоциации своих стран. Они несут ответственность за поведение не только игроков, но и болельщиков.

"Необходимо реагировать на те выходки – я бы сказал даже не болельщиков и не фанатов, а группировки людей, – которые приехали специально для того, чтобы омрачить красивый спортивный матч. Команду не поддержали, более того – накажут свою команду и национальную ассоциацию футбола штрафом", – говорит председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Мы надеемся, что данное решение будет серьезным наказанием. Я лично принимал участие накануне в совместном совещании с украинской стороной, с УЕФА, и мы предупреждали наших коллег, что мы ожидаем, что могут быть провокации со стороны украинских болельщиков. К сожалению все, о чем мы предупреждали наших коллег, произошло, тем не менее, ребята справились с давлением", – комментирует генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

При таком серьезном психологическом прессинге Россия одержала победу над Украиной, но остался ряд вопросов. Например, почему до сих молчит УЕФА, который отстаивает принцип "Расизму – нет", оставляя без наказания провокации украинских болельщиков?