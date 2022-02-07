Грабитель погиб, пытаясь взорвать банкомат в Подмосковье

Вырванные с корнем оконные рамы, обрушенный потолок – сейчас на месте ночной попытки ограбления устраняют последствия.

В одном из отделений Сбербанка в подмосковной Ивантеевке, грабители попытались вскрыть банкоматы с помощью газа. Перестарались.

"Полицейскими установлено, что двое мужчин вошли в помещение, в котором установлены банкоматы и при попытке кражи денег произошел хлопок. В результате один скончался на месте, второй скрылся", – доложила Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.

На фотографиях с места видно, что с собой на дело грабители принесли целый газовый баллон. Но поживиться деньгами не получилось. Вначале, судя по камерам видеонаблюдения, произошла какая-то заминка. Один из подельников то заходит, то выходит из отделения. Затем яркая вспышка. Спустя несколько секунд один из преступников покидает место происшествия, другой, тот что находился в эпицентре – скорее всего погиб на месте.

Вероятнее всего та запись, на которой запечатлен момент хлопка в отделении Сбербанка, могла быть сделана вот на эту камеру видеонаблюдения, которая закреплена на столбе возле остановки общественного транспорта, которая находится буквально в 50 метрах от места происшествия. Более того – это самый центр Ивантеевки. Здесь же на том же расстоянии находится администрация города.

А рядом еще Дом культуры, торговый центр , жилые многоэтажки. Впрочем, и сам банк находится на первом этаже многоквартирного дома. Чудо, что хлопком не повредило конструкцию здания.

"По данному факту следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СКР по МО организована проверка. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорит Анна Тертичная, помощник руководителя главного следственного управления СК по Московской области.

Сбежавшего с места преступника сейчас разыскивает полиция. На улицы города вывели патрули.

"Денежные средства не были похищены и абсолютно не пострадали. Сейчас сотрудники службы безопасности Сбера сотрудничают со следствием, но детали не разглашаются. Однако по опыту, все преступления против Сбера и его клиентов оперативно раскрываются", – говорит Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка.

Шансы уйти безнаказанным ничтожно малы. К оперативным данным можно суммировать систему безопасности самого банка – камеры, системы распознавания лиц и прочее. По статистике, если грабитель банка не попал в 70% людей, которых задерживают по горячим следам, то в течение года, точно арестуют. Независимо от изощренности преступления. Вот например в середине января в Ленинградской области такие же газовые грабители попытались вскрыть банкомат, они уже задержаны.

Или, например, в Уфе в 2020 году мужчина под видом работника техслужбы, в магазине, обмотал банкомат стрейч-пленкой и вывез на грузовике. Даже потратить успел – купил "Мерседес". Но расстаться с обновкой все равно пришлось. Уже через два месяца грабитель давал показания.