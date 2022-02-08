В России растет заболеваемость ковидом среди младенцев и пенсионеров

Максимальный рост заболеваемости коронавирусом за прошлую неделю наблюдается среди детей в возрасте до 1 года и людей старше 65 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общая заболеваемость в России растет, однако темпы заражения все-таки снижаются, добавила руководитель ведомства на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Трансляция совещания опубликована на медиаплатформе "Смотрим".

Впрочем, рост заболеваемости связан не только с распространением COVID-19, но и с сезонными инфекциями, добавила Попова.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, сообщил, что за неделю количество госпитализированных детей увеличилось на 28%. Сегодня на больничных койках оказались 12 тысяч несовершеннолетних, уточнил министр.

Кроме того, идет вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет. От коронавируса привита уже 41 тысяча юных россиян.

Напомним, за минувшие сутки в стране зафиксировано свыше 165 тысяч новых заражений коронавирусом. При этом от COVID-19 умерли 698 человек.