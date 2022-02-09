Кремль – Боррелю: в России сложилась своя политическая система

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвавшего Россию и КНР авторитарными государствами.

По словам Пескова, в Кремле с такими оценками категорически не согласны и отмечают, что Евросоюз не имеет права давать подобные характеристики политическим системам других стран, передает "Интерфакс".

"Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике", – продолжил он.

Ранее Боррель в своей речи отметил, что заявление глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам их переговоров 4 февраля "может повлечь создание сильного альянса двух авторитарных режимов".

Россия и Китай – "крупные суверенные страны со своей политической системой и своей системой устройства государства", подчеркнул Песков.