Верховный суд: россияне почти не платят штрафы

Россияне заплатили в 2021 году штрафов всего на 9 миллиардов рублей. Хотя суды вынесли постановлений на 56 миллиардов. Это означает, что удалось взыскать всего 16%, рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Таким образом принцип неотвратимости наказание не работает, и преступники могут снова нарушить закон.

Председатель Верховного суда также уточнил, что штраф – это самое распространенное наказание при административных нарушениях. Всего в 11% случаев подсудимые приговаривались к аресту, а в 19% – вообще получали только предупреждение.

Лебедев также рассказал, что в 2021 году суд присяжных оправдал 32% обвиняемых по уголовным делам.