Черный бумер: американцы назвали автомобиль мечты

Образ машины мечты для американцев нарисовали эксперты платформы по поиску автостраховщиков Compare.com. Результат удивил. Ни Ferrari, ни Lamborghini. ни Bugatti в список dream-car не вошли. Американцы суперкарам предпочли кроссоверы.

Кроссоверы SUV ("спортивно-утилитарный автомобиль") набрали 30 процентов голосов опрошенных американцев в возрасте от 18 до 80 лет. Вседорожники уже многие годы являются лидерами продаж. К 2025 году на них будет приходиться до 78% продаж.

И если в России больше всего продается машин белого цвета, поскольку этот цвет является базовым и за него не надо доплачивать, то американцы мечтают о черных машинах. Самым вожделенным авто опрошенные американцы назвали черный кроссовер от BMW. Такой выбор бы сделали семьи с детьми. Любители длительных путешествий мечтают о синем купе Audi. Свой выбор на BMW остановили бы и городские жители Северной Америки. Но для них мечта – это баварец белого цвета и в кузове седан.

BMW стал самым желанным брендом в США. Его назвали 25% опрошенных. При этом в первой тройке важных характеристик для граждан Соединенных Штатов Америки стоят хорошая управляемость, долговечность и качественная отделка салона. Огромные ноздри на решетке радиатора новых баварских моделей американцев не смущают. Экстерьер, то есть внешний вид машины, даже в мечтах у них стоит лишь на седьмом месте в приоритетах.

Главными требованиями для женщин-водителей стоят комфорт и безопасность. Эти две категории они оценили много выше, чем мужчины.

Американцев, впрочем, не удастся обвинить в непатриотизме. Жители сельской местности, той самой одноэтажной Америки, выбрали красный пикап Chevrolet. Это вывело марку на четвертое место в списке автомобилей американской мечты.

После BMW американцы больше всего мечтают и об отечественном Ford. Но тут мечты расходятся с реальностью: мечтают-то американцы о Ford, а чаще всего покупают японскую Toyota. На третьем месте top-dream – Audi. И лишь 11% американцев хотят обладать высокотехнологичным электрокаром Tesla, управление которым можно доверить автопилоту. Как тебе такое, Илон Маск?