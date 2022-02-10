Евросоюз ответил на письмо России по гарантиям безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ответил от имени стран союза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности. Об этом он сообщил в четверг в своем Twitter.

"Напряженность и разногласия должны решаться через диалог и дипломатию", – написал Боррель в Twitter.

ЕС "призывает Россию к сворачиванию воинского контингента у границ и на территории Украины, а также в Белоруссии", пишет Боррель.

Российское правительство, включая президента России, МИД РФ и других представителей власти неоднократно поясняли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, перемещение военной техники внутри нашего государства, не должно никого волновать.