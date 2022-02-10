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Усиление НАТО у границ России 1 час назад

10 февраля 2022 14:35

Евросоюз ответил на письмо России по гарантиям безопасности


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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ответил от имени стран союза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности. Об этом он сообщил в четверг в своем Twitter.

"Напряженность и разногласия должны решаться через диалог и дипломатию", – написал Боррель в Twitter.

ЕС "призывает Россию к сворачиванию воинского контингента у границ и на территории Украины, а также в Белоруссии", пишет Боррель.

Российское правительство, включая президента России, МИД РФ и других представителей власти неоднократно поясняли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, перемещение военной техники внутри нашего государства, не должно никого волновать.

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