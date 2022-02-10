Стрелявшего из автомата Калашникова школьника задержали в Крыму

Полиция Севастополя проводит проверку инцидента с учеником одной из школ. Подросток 2004 года рождения стрелял из автомата в новогоднюю ночь.

Как сообщает ГТРК "Таврида", внимание мальчик привлек, когда разместил на своей странице в соцсети видео, на котором он стреляет из автоматического оружия, находясь на спортивной площадке. Ролик заметил директор школы, в которой учится ребенок.

В ходе проверки выяснилось, что стрельба предположительно производилась из охолощенного автомата Калашникова. Его подростку дал отец.

Сейчас оружие и 11 патронов к нему направлены на судебную баллистическую экспертизу. После получения ее результатов будет принято процессуальное решение.