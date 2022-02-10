В Москве собран первый из девяти речных "электротрамвайчиков"

В Москве собрали корпус первого электрического речного трамвайчика. Ожидается, что в 2022 году уже девять таких судов будут возить пассажиров, рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Будем тестировать: проверим ход в холодную погоду, настроим технику и начнем работать над деталями салона", – рассказали в департаменте.

Первое такое судно будет носить название "Синичка" – его выбрали москвичи. Оно сможет перевозить до 50 человек. Ожидается, что через два года число таких трамвайчиков увеличится до 21.

В нынешнем году суда будут возить пассажиров по двум маршрутам: "Фили – Киевский вокзал" и "Печатники – Автозаводский мост".

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать экологичные виды транспорта, поэтому мы сразу решили, что речные трамвайчики будут электрическими, – приводятся слова главы дептранса Максима Ликсутова в Telegram ведомства. – К тому же, суда будут работать круглый год, благодаря чему пассажиры смогут выбирать более быстрый маршрут по реке даже зимой".

В столице развивается водный транспорт: в августе 2021 года из Тушина на другой берег Москвы-реки, до Северного речного порта, начал ходить паром.