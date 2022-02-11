Франция обнародовала запись радиообмена с "Адмиралом Григоровичем"

Французская военно-морская группа провела радиообмен с российским фрегатом "Адмирал Григорович", состоящим на вооружении Черноморского флота.

Как сообщил Генштаб Франции в Twitter, связь с российским военным сторожевым кораблем установил фрегат Forbin, после того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal. Между моряками двух стран состоялся профессиональный обмен по вопросу обеспечения безопасности проводимых маневров.

К сообщению французский Генштаб приложил аудиозапись радиообмена, пишет РИА Новости.

Операцию Chammal вооруженные силы Франции проводят в Ираке и Сирии для борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).