Скончалась женщина, раненая преступником в Финиксе

Ранения, полученные жительницей Финикса, которую несколько часов удерживал в доме злоумышленник, оказались смертельными. Пострадавшая стала второй жертвой после многочасового противостояния и перестрелки мужчины с полицией. Об этом сообщает Associated Press.

Раненую нашли в доме, в котором 11 февраля на несколько часов забаррикадировался вооруженный преступник. По некоторым данным, пострадавшая была подругой мужчины и он ранил ее еще до приезда полиции. Очевидцы вызвали правоохранителей именно после того, как услышали в доме выстрелы.

Прибывшие на место полицейские попали под обстрел, восемь стражей порядка получили ранения. Противостояние длилось несколько часов. Когда раненую женщину обнаружили, она еще была жива. Пострадавшую, как и раненых полицейских госпитализировали, но спасти ее врачи не смогли.

В какой-то момент противостояния неизвестный мужчина, не являвшийся злоумышленником, вынес из дома младенца. Если это ребенок погибшей женщины и преступника, как предполагает полиция, то теперь он остался сиротой. По уточненным данным, захватчика, который может являться отцом младенца, нашли мертвым в доме несколькими часами ранее. Полиция установила, что злоумышленник – 36-летний Моррис Джонс. Как он погиб – не сообщается.