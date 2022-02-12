Погода атакует россиян подобно пулям

Европейскую часть России охватила масштабная оттепель. Какая сила удара у сорвавшейся вниз сосульки? Какие объемы снега сошли с крыш домов на этой неделе? Где начались потопы из-за потепления? И каким образом оттепель на Русской равнине связана с аномальным холодом в Сибири?

Весна заглянула в Европейскую часть России почти на месяц раньше положенного. Оттепель стала причиной большого количества происшествий, связанных со сходом снега и падением сосулек с крыш домов.

Вот, например, в Волгоградской области лавочка только вчера была целая, а сегодня упала глыба льда, и она – вдребезги.

В центре Москвы, на улице Маросейка, на женщину упала глыба льда. Ее доставили в больницу. Прокуратура проводит проверку.

Лавина снега едва не свалилась на головы женщине и ребенку в Дзержинске под Нижним Новгородом, а в Ярославле серьезные травмы получила 90-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать оценку каждому из более 30 случаев падения льда с крыш на людей.

Уже расследуется несколько уголовных дел. В том числе – по факту гибели работника бумажной фабрики в Ленинградской области, а также получения травм женщинами и детьми в Подмосковье, Новгородской, Самарской, Тульской, Тверской областях и Ярославле.

Падая с высоты 4-этажного дома, ледышка массой в один килограмм приобретает энергию порядка 135 Джоулей. Это – энергия пули, выпущенной из пневматической винтовки калибра 6,35 миллиметра. Попав под такой "обстрел", практически невозможно остаться невредимым.

Снежные лавины на этой неделе нанесли немало ущерба: крушили дворы домов, повреждали автомобили, а на юг волна тепла принесла новую порцию осадков. На этот раз – в виде дождей. И новые потопы. В Сочи сошло несколько оползней, под Анапой затопило частные дома.

Вместе с аномальным теплом на Русскую равнину пришли экстремальные осадки. В большей степени от них пострадали южные регионы страны и Поволжье.

К настоящему времени здесь впервые за всю эпоху глобального потепления уже выпало больше влаги, нежели обычно собирается за весь февраль. И если сильные дожди усугубили паводок на реках юга России, возникший из-за активного снеготаяния, то в средних широтах продолжили расти сугробы, обещающие мощное половодье весной.

Совсем в ином ключе развивались атмосферные процессы за Уралом. В Сибири неделя стала самой морозной в нынешнем сезоне, а в эпицентре стужи оказался юг региона. Под утро воздух здесь остывал до минус 30-35, а в Тыве столбики термометров даже опустились ниже 40 градусов.

Такая контрастная погода – следствие атмосферного блока, сформировавшегося над Россией. Мощный антициклон остановил атлантические циклоны на Русской равнине, и в Сибири в условиях небольшой облачности резко усилилось выхолаживание приземного слоя атмосферы. Разрушить такой блок очень непросто.

Всю неделю на Русскую равнину поступает атлантический воздух. Из-за сравнительно высокой температуры он достаточно разряжен: вес одного кубического километра – порядка одного миллиона трехсот тысяч тонн.

За Урал этот поток тепла не пропускает азиатский антициклон. В его области заключены более тяжелые, выхолодившиеся воздушные массы. Кубокилометр такого студеного воздуха весит около полутора миллиона тонн. Поэтому циклону, который вдобавок в 3-4 раза меньше антициклона по размеру, необходимо разогнаться как минимум до 40-50 километров в час, чтобы пробить огромную стену атмосферного блока. Именно этот процесс мы и будем наблюдать в ближайшее время.

В выходные очаг высокого давления отступит на восток Сибири, вслед за ним за Урал пробьются поля фронтальной облачности.

Первыми встретят потепление жители Приобья и Прииртышья, а вот к берегам Енисея и Байкала небольшие снегопады и потепление доберутся только в начале следующей недели.

На Русской равнине, наоборот, скажется влияние азорского антициклона, и здесь зона ненастья ограничится только северными широтами.

Например, в Москве в ближайшие дни существенные осадки маловероятны, а вот температурный режим сохранится оттепельным. И хотя по ночам будет подмораживать до минус 3-5, в полуденные часы воздух по-прежнему сможет прогреваться до нуля-плюс 2 градусов. Такая погода более характерна для второй половины марта.