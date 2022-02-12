Подозреваемая в нападении на пятилетнего сына в Энгельсе была пьяной

Подозреваемая в нападении на собственного пятилетнего сына жительница Энгельса в момент инцидент была пьяной. Об этом на своей странице в Instagramсообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

"Сегодняшний ночной случай в Энгельсе – беспрецедентный и бесчеловечный с точки зрения и морали, и здравого смысла. Бить своего ребенка, колоть – так даже звери не поступают. Как видим, алкоголь атрофирует чувство материнства и превращает человека в монстра. Это очень страшно!", – написал глава Минздрава.

Олег Костин также сообщил, что пострадавшего ребенка переводят из реанимации в профильную больницу, где будут лечить дальше.

Жестокое преступление в одном из общежитий города Энгельса произошло минувшей ночью. В больницу поступил пятилетний мальчик с многочисленными колото-резанными ранами груди, живота и шеи. Ребенок был в шоковом состоянии.

По подозрению в покушении на убийство задержана его 29-летняя мать. Она воспитывала ребенка в одиночку, в Энгельс на постоянное место жительства мать с сыном переехали летом 2020 года. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело.