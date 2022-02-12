Причину гибели ребенка от ожогов в челябинском селе выяснят прокуроры

Челябинские прокуроры выясняют обстоятельства гибели 10-месячной девочки в поселке Нововарламово. По предварительной информации, ребенок получил сильные ожоги от батареи отопления и скончался.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей", – сообщили в прокуратуре региона.

Проверку причин произошедшего также проводит Следственный комитет. Как ранее сообщали челябинские СМИ, ребенок погиб в частном доме в ночь с пятницы на субботу. Известно, что семья, в которой воспитывался ребенок, многодетная и благополучная. Сейчас остальные дети находятся у бабушки.