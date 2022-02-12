Погода в Москве: благостная, но опасная

В Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности продлен до полудня 14 февраля. Гидрометцентр считает погоду потенциально опасной, основываясь на прогнозах синоптиков. Кроме того, в столице и области сохраняется опасность гололёда.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС, что тепло задержится в Москве еще на пять дней. Воздушные массы с Атлантики поднимут температуру воздуха на 8 градусов выше климатической нормы.

"Солнце уже высокое, и оно будет создавать такое благостное настроение", – отметила Макарова.

Столичные сугробы, накопившие за зиму 41-43 сантиметра, уменьшатся. Улицы будут заполнены талой водой.

В субботу днем в Москве прогнозируется от минус двух до нуля градусов, в воскресенье – от нуля до двух градусов тепла.

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