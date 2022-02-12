Жертвы блондинок: гламурная финансовая пирамида

В Волгограде не утихают страсти вокруг сомнительной инвестиционной компании, в которую сотни жителей региона вложили миллионы рублей. Люди говорят, что отдавали свои сбережения двум дамочкам в дорогих шубах. Модные блондинки с накачанными губами обещали клиентам богатую жизнь, но, как считают полицейские, тратили деньги исключительно на себя, любимых.

На просторной кухне жительница Волгограда Ирина Воскобаева угощает чаем нашу съемочную группу. Женщина разрезает пирог и сетует, что также – на кусочки, распалась жизнь ее семьи. Все произошло после встречи с модными дамочками из финансовой компании. Ирина отдала им 8 миллионов рублей. Взамен они пообещали сказочное обогащение.

Ирина каждый день получает десятки сообщений от банков, почтовый ящик переполнен досудебными претензиями. Чтобы погасить гигантские кредиты ей – бухгалтеру, и мужу-автомеханику нужно платить по 200 тысяч рублей в месяц. Таких денег у семьи, конечно, нет. Поэтому скоро Воскобаевым, похоже, придётся расстаться с единственной квартирой.

"Хорошее выгодное предложение пришло… Мол, езжайте в банк. Выдавалась машина, водитель, и нас возили по всем банкам. Мы объездили банков 15, все, которые по пути нам встречались. Он останавливался и говорил: "Иди". Водители тоже сами в кредитах были. И у них, у водителей, и сами, и жены, и матери", – рассказала Ирина Воскобаева.

Люди выстраивались в очередь перед офисом конторы под названием "ДепозитКапитал". Он работал по принципу – чем больше денег приносишь, тем больше получишь потом! Лицами компании были две гламурные блондинки – Елена Королёва и Валентина Богданова. Вот на кадрах любительской съемки они в модных шубах пытаются успокоить возмущенных людей. Клиенты фирмы жалуются, что отдали им миллионы, а взамен не получили ни копейки.

- Придумали легенду, что я якобы уехала в Москву за деньгами. Ни в какой Москве я не была. Я была в Ростове, у своего мужчины, с которым я встречаюсь.

Финансовая пирамида прожила пару лет. А потом внезапно рухнула – по всем законам финансового обмана. Сейчас железная дверь конторы наглухо закрыта, вывеска держится на честном слове. Но вкладчики продолжают приходить к офису компании и делиться печальными историями мнимого обогащения.

"Когда зашёл, мне сказали – всё хорошо, за вас заплатят, успокойтесь. Главное, никуда не идите, всё будет отлично, подожди ещё чуть-чуть, всё будет прекрасно. Но прекрасного ничего не было", – рассказал Евгений Феклистов.

- Ну, конечно, дураков вас развели, как лохи кинули.

- У меня вместе с мужем семь миллионов. Каждый день капает штраф. Мой муж уже сумку собрал уже. Он собрался уже в тюрьму садиться.

Вкладчики уже написали триста заявлений в полицию. По словам силовиков, всего от аферистов-кредиторов могли пострадать больше тысячи человек. Ущерб, возможно, достигнет миллиарда рублей. Делом занимаются двенадцать следователей.

"В ходе ОРМ фигуранты уголовного дела, зная, что в отношении них проводится процессуальная проверка, предприняли попытки скрыться и были задержаны оперативными сотрудниками в аэропорту города Волгограда", – рассказал Алексей Живодёров, следователь по особо важным делам отдела № 2 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вот так полицейские задерживали гламурных бизнесвумен. Они попались в аэропорту, на стойке регистрации. Судя по яркому макияжу и дорогим нарядам, Елена Королёва и Валентина Богданова готовились к совсем другой встрече. Модные дамы негодовали из-за внезапной смены комфортного места в бизнес-классе на сиденье патрульного авто.

Задержанные блондинки старались не терять самообладания. Они гордо вышагивали по терминалу в сопровождении оперативников, а затем уселись в полицейскую машину. Видимо, так и не осознав, что их роскошная жизнь близится к финалу. Мы попросили стилиста оценить образ гламурных финансисток. Модный приговор был безапелляционным.

"В первую очередь, нам, конечно, бросается в глаза шуба. Шуба из натурального меха. Это сейчас не очень актуально, но, тем не менее, для многих это всё еще показатель статусности, показатель богатства. И, если мы говорим о шубе из меха рыси, то её стоимость может достигать нескольких миллионов рублей. Ботильоны с логотипом известного бренда сегмента люкс. Это опять про деньги, про богатство, про "я могу себе позволить". В целом, весь образ так или иначе говорит: Смотрите, у меня есть деньги. Это общий посыл вообще всего!", – считает Мария Лукина, стилист.

Но где же остатки былой роскоши? Неужели все ушло на шубы и силикон? Следователи провели обыски в квартирах подозреваемых и нашли чёрную бухгалтерию с подробным описанием всех финансовых операций.

Любопытно, что обе дамочки жили в одном элитном доме в престижном районе Волгограда. Но соседками по камерам не стали. Одна переехала в изолятор, вторая – на больничную койку.

"Сама Королёва на это заседание не явилась, представил справочку, что она находится на лечении в медучреждении. С каким заболеванием – в этой справке не было указано", – пояснил Руслан Рустамов, адвокат потерпевших.

По словам адвокатов, задержанные блондинки специально затягивают дело. А вот потерпевшим медлить нельзя. Банкам всё равно, куда заёмщики потратили деньги и почему они не могут их вернуть.

Самое удивительное в этом деле то, что вкладчики рискуют никогда не увидеть своих сбережений. Уж очень хитро был составлен договор с финансовой компанией. Согласно бумагам, это был обыкновенный займ, но без срока возврата. То есть люди как будто давали в долг гламурным бизнесвумен, а те, как истинные блондинки, забывали сказать, когда его вернут.

Ирина Воскобаева, как и сотни других вкладчиков, похоже, только сейчас поняла, в какую масштабную аферу она угодила и как могла поверить на слово гламурным бизнесвумен.

- Ну, прямо куклы Барби, все накаченные, ну прямо все. Они не показались мне дюже умными...

Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".