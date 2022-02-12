У горящего в Подмосковье многоквартирного дома рухнула крыша

Крыша и часть перекрытий обрушились во время пожара, вспыхнувшего днем в субботу, 12 февраля, в подмосковном Орехово-Зуеве.
По данным ТАСС, кровля горящего здания провалилась по всей площади, а перекрытия четырехэтажного жилого дома частично рухнули вплоть до третьего этажа.
Как сообщалось ранее, площадь возгорания составляет около 900 метров. Работы по тушению осложняются наличием деревянных элементов конструкции, из-за которых огонь быстро распространяется по помещениям.
В пресс-службе МЧС России отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Известно, что из дома эвакуировали 35 человек, в настоящее время их временно разметили в одной из городских школ.
Региональная прокуратура проводит проверку обстоятельств ЧП.