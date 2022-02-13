Обстоятельства гибели хакасского рэпера выясняют следователи

Следователи Сочи начали проверку обстоятельств гибели хакасского рэпера Рикосана, тело которого было обнаружено в запертой изнутри съемной квартире.

"Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение комплекса экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", – цитирует представителя регионального главка СКР ТАСС.

Информация о гибели 32-летнего музыканта Владимира Богданова ранее появилась в СМИ. После того, как квартирант перестал выходить на связь, арендодатель приехал с проверкой и обнаружил мертвого рэпера. Уточнялось, что возле тела погибшего были следы крови.

Мать погибшего, Светлана Богданова написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что сейчас решается вопрос перевоза тела ее сына из Сочи в Абакан для похорон.