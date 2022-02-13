Президент Германии переизбрался и тут же обвинил Россию

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, переизбранный 13 февраля на второй срок, возложил ответственность за эскалацию ситуации в Европе на РФ.

"Существует угроза военного конфликта, войны в Европе. За это несет ответственность Россия", – сказал он, выступая после переизбрания.

Вместе с тем Штайнмайер призвал искать пути выхода из кризиса сообща, пишет ТАСС.

Социал-демократ Штайнмайер будет занимать высший государственный пост еще пять лет. Такое решение приняло Федеральное собрание Германии – специальный конституционный орган страны, который созывается для избрания президента. В него входят депутаты бундестага и представители регионов Германии, которых назначают региональные парламенты.

В этот раз Федеральное собрание состояло из 1472 человек, среди назначенных представителей регионов были известные лица, такие как экс-канцлер Германии Ангела Меркель, астронавт Александр Герст и тренер национальной футбольной сборной Ханси Флик.

Переизбрание Штайнмайера было ожидаемым – его кандидатуру поддержали и правящая коалиция, и оппозиционные политические силы, отмечает РИА Новости.

Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года. В феврале 2014 года он выступил одним из свидетелей подписания соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между оппозицией и президентом Виктором Януковичем. Известно также о "формуле Штайнмайера" – механизме введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.