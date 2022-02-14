Тема:

Ситуация на Украине 14 минут назад

14 февраля 2022 20:21

Джонсон посоветовал Путину "сделать шаг назад"


Getty Images

Премьер-министр Великобритании считает, что сложившаяся вокруг Украины ситуация является очень опасной и сложной. По словам Бориса Джонсона, "мы находимся на краю пропасти".

Британский политик считает, что у президента России еще есть время сделать шаг назад. В связи с этим Борис Джонсон призвал к диалогу, чтобы избежать ужасных последствий.

Премьер обратил внимание на прогноз США, согласно которому Россия якобы в течение 48 часов планирует совершить нечто. Судя по всему, имеется в виду "вторжение на Украину".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок для вторжения России в ближайшие дни.

в мире политика Владимир Путин Украина Борис Джонсон новости

Ранее по теме