Двух сотрудников не могут найти после взрыва на заводе в Польше

На динамитном заводе NitroErg в польском местечке Крупская-Млына 14 февраля около 17:15 (19:15 по Москве) произошел мощный взрыв. На предприятии, занимающем 200 гектаров площади, разрушено одно из зданий. Спасатели разыскивают двух человек, которые должны были находиться на территории. После взрыва их никто не видел. Об этом сообщает польский ресурс wiadomosci.onet.pl.

На месте происшествия возникли небольшие очаги возгорания. На их тушении направлены около 30 пожарных. Кроме того, на месте работает поисковая группа, в которую входят кинологи с собаками, специализирующиеся на поиске людей.

По предварительным данным, на пункт сбора после сигнала тревоги не явились два человека. Их местонахождение устанавливается. У представителей экстренных служб есть данные, что взрыв произошел во время технологического процесса смешивания 800 килограммов нитроглицерина.

Руководство предприятия сообщает, что угрозы для местного населения нет. К операции привлекли вертолет польской медицинской службы спасения, на случай экстренной транспортировки раненых. Обстоятельства случившегося выясняются.

Это уже не первый взрыв на заводах компании KGHM NitroErg. Около года назад в Беранке на заводе взрывчатых веществ произошло похожее ЧП, один человек погиб, двое пострадали.