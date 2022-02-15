"Миллион на миллион": погода порадует москвичей

В Москве сегодня ожидается весенний погожий денек – в атмосфере господствует гребень антициклона с юго-запада, который не оставляет облакам никаких шансов.

"Такая будет малооблачная погода, на языке авиационных метеорологов мы ее называем "миллион на миллион", – рассказал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в программе "Полный контакт" (все выпуски можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим").

Днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер преимущественно юго-западных румбов не более 3-8 метров в секунду. В таких условиях воздух в столице прогреется до плюс 1-4 градусов. В Подмосковье будет от 0 до плюс 5 градусов – это как минимум на 6-7 градусов выше, чем положено по климатическим нормам февраля, и как будто перебрасывает жителей московского региона в конец марта, отметил Тишковец.

При этом атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.