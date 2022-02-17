Песков отметил, что Киев усилил провокации в Донбассе

В последние сутки провокационные действия Киева у линии разграничения в Донбассе усилились. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Песков подчеркнул, что ни один западный представитель не говорит о том огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. Все говорят только о том, что Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе. При этом речь идет о российской же территории.

Усиление провокаций в последние несколько суток со стороны Киева создают очень опасную ситуацию. Тревогу Пескова вызвала и неприкрытая информационная агрессия против России и реального положения дел со стороны многих стран Запада, представителей ряда организаций, в том числе НАТО, сообщает РИА Новости.

В Москве сожалеют, что Запад не хочет видеть агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения в Донбассе.

Западные страны, отметил официальный представитель Кремля, "забыли, как жгли людей в Одессе, как убивали людей в Донбассе, когда там шла гражданская война".

И каждый раз, продолжил Дмитрий Песков, когда Запад обвиняет в чем-то Россию, то западные страны не вспоминают о призывах Киева не начинать новую гражданскую войну.

В Донецк и Луганске считают, что Киев целенаправленно своими обстрелами провоцирует нагнетание ситуации и разжигание конфликта в Донбассе. Ополченцам ДНР и ЛНР разрешено открывать ответный огонь для подавления огневых точек украинских вооруженных подразделений.

Ранее госдепартамент США не согласился с действиями Киева в Донбассе, которые президент России Владимир Путин оценил термином "геноцид", По данным ООН, с 2014 года в Донбассе погибли боле 13 тысяч человек. При этом 6 тысяч из них – мирные жители, в том числе дети.

После обнаружения массовых захоронений более 250 человек под Луганском, возникших во время нахождения на этой территории ВСУ, Генпрокуратура России возбудила уголовное дело.

Киев сконцентрировал вокруг Донбасса 130 тысяч военнослужащих ВСУ и националистических добровольческих батальонов. Кроме того, Украина направила к линии противостояния с Луганском и Донецком ракетные комплексы "Точка-У" и подразделения морской пехоты.