"Девочку просто убили". Камиле Валиевой соболезнуют коллеги

Камила Валиева, которая заняла в личном турнире Олимпиады-2022 только четвертое место, находилась под громадным давлением после того, как ее обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Такое мнение высказали многие известные спортсмены и тренеры.

Олимпийская чемпионка по конькам, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова объясняет: "Спортсмен привык к графику. У нее [Камилы Валиевой] было сбито все: допросы, контроль, журналисты, тут надо спрятаться и убежать. Эта нагрузка тяжела для девочки".

Известная тренер по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что в ситуации с Валиевой все выглядит плохо: "А хуже всего то, что не закончено расследование, – цитирует специалиста ТАСС. – Что они дальше придумают, никто не знает. Отвратительно, что устроили это все и жалко ребенка".

"Ее просто сломали, сломали психологически. Я не представляю, что чувствует сейчас Камила", – Ирина Слуцкая реагировала эмоционально. "Боже, какой кошмар! Она четвертая", – добавила Ирина.

Эмоционально высказалась о ситуации и коллега Чайковской по тренерскому цеху Татьяна Тарасова: "Девочку убивали и в итоге убили. Мы это видели", – передает ее слова РИА Новости. При этом тренер отметила и успех Анны Щербаковой и Александры Трусовой, выигравших медали Игр-2022.

Прямые трансляции соревнований зимних Олимпийских игр из столицы Китая Пекина в ближайшие дни можно смотреть на канале "Россия 1" и медиаплатформе "Смотрим".