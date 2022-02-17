Российская фигуристка Камила Валиева во время исполнения произвольной программы на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине допустила два падения.

15-летняя уроженка Казани ошиблась во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа. За свой прокат спортсменка получила 141,93 балла.

В сумме за две программы у Камилы 224,09 балла, она заняла четвертое место. Отметим, что Валиева лидировала в турнире после короткой программы.

Золото Олимпиады взяла Анна Щербакова, серебро – Александра Трусова, а бронзу – Каори Сакамото из Японии.