Звезда советского кино Геннадий Юхтин умер от коронавируса

В возрасте 89 лет скончался народный артист РФ, актер театра и кино Геннадий Юхтин, ранее госпитализированный в одну из столичных больниц с ковидом. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Всенародную известность Геннадий Юхтин получил после съемок в фильмах: "Дело Румянцева", Баллада о солдате, "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "О друзьях-товарищах", "Братья Карамазовы" и других.

Удостоен звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году Юхтину был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одну из столичных больниц в начале февраля. Он настоял на выписке домой, как только состояние стабилизировалось, но 15 февраля его снова забрали в больницу.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. В 10 лет остался сиротой, воспитывался в детском доме. Юхтин – выпускник ВГИКа, учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году поступил в труппу Театра – студии киноактера.

По словам депутата Московской городской думы, главы комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, Геннадий Юхтин достоин того, чтобы его память была увековечена. Мосгордума готова рассмотреть соответствующие предложения, если они поступят, сообщил он РИА Новости.