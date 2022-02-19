В Россию въехали уже больше 25 тысяч эвакуированных с Донбасса

По последним данным, больше 25 тысяч человек уже выехали с территории самопровозглашенных республик и пересекли границу с Россией, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.

Эвакуация женщин, стариков и детей из ЛНР И ДНР началась вечером, 18 февраля, из-за резкого ухудшения ситуации на линии соприкосновения. По информации агентства "Интерфакс", которое ссылается на данные наблюдателей ОБСЕ, за день в Луганской области режим прекращения огня нарушался около 700 раз, в Донецкой области – больше 200.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении сообщил, что с вечера пятницы будет организован массовый, централизованный выезд населения самопровозглашенных республик в Российскую Федерацию.

За несколько часов вереница автомобилей желающих выехать, по сообщениям очевидцев, растянулась на десятки километров. Для пересечения границы на личном и общественном транспорте было организовано шесть пунктов пропуска. По данным ТАСС, эвакуацию обеспечивают больше 400 спасателей и 150 единиц техники. В субботу для эвакуации задействуют еще и поезда.

В Ростовскую область уже поступила финансовая помощь из федерального бюджета России в размере 5 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на организацию приема жителей Донецкой и Луганской областей. В частности, беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тысяч рублей.

ГУ МЧС по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности. Специалисты Донского спасательного центра разворачивают городки жизнеобеспечения для приема эвакуированных. По данным РИА Новости, около 400 человек уже находятся в местах временного размещения.

В местах приема беженцев работают спасатели, сотрудники Роспотребнадзора и Минздрава. В Ростовскую область прибыли прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.