Запад резко забыл "волшебные слова"

Все западное сообщество резко забыло про права человека. Так считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По мнению государственного деятеля, Запад забыл волшебные слова, в числе которых "гражданское население", "старики и дети", "инфраструктура" и так далее. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что те, кто не будет замечать бедственного положения людей в Донбассе, станут соучастниками преступлений киевского режима.

Тем временем глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Французский политик выразил глубокую обеспокоенность из-за тех событий, которые происходят на востоке Украины в последние дни.

Ле Дриан пригрозил последствиями в случае посягательства на территориальную целостность украинского государства, отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Все больше российских регионов изъявляют о готовности принять беженцев из республик Донбасса. Об эвакуации стало известно в пятницу, 18 февраля. К утру субботы в Россию прибыли 10 356 человек.