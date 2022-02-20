Зеленский признал, что в таком государстве жить нельзя

В Мюнхене сегодня завершается 58-я конференция по безопасности. Обсуждали, понятно, Россию. Но в этот раз (впервые с 1999 года) Россию обсуждали и осуждали без самой России. Как ранее сообщили в российском МИД, "интерес в Москве к этому мероприятию заметно падает", ведь Мюнхенская конференция в последние годы все больше трансформируется в "сугубо трансатлантический форум", потерявший всякую объективность. Так зачем ехать на этот натовский междусобойчик, где Россию много лет слушали, но так и не услышали?

Вольфганг Ишингер 14 лет руководил Мюнхенской конференцией. Все эти годы кризисы шли косяком, но Россия была в этом зале. А сейчас – нет. И это ему тем более неприятно, потому что он сдает полномочия. От личности председателя конференции зависит очень многое, и, судя по выбору преемника, разрыв Москвы с Мюнхеном, может быть, и надолго.

Кристоф Хойсген раньше был советником Меркель по внешней политике, а до этого – постпредом Германии при ООН. В личном общении милейший человек. Известен тем, что считает правильным поставлять немецкое оружие на Украину.

- В этом году никто из Москвы не приехал. Вы сожалеете об этом? Или Мюнхенская конференция может выиграть от отсутствия России?

- Я очень сожалею, что не приехала российская делегация. Я очень сожалею, что не приехал мой старый друг Сергей Лавров, с которым нас многое связывает. Я считаю, что Россия упускает шанс, потому что Сергей Лавров мог бы представить здесь российскую позицию по украинскому конфликту, – сказал Кристоф Хойсген.

На самом деле позиция России Хойсгену известна. Она известна всем в этом зале: конфликт в Донбассе – это гражданская война и геноцид русскоязычного населения. Но им не это нужно. Они хотят знать, что задумал Путин, как он будет решать эту проблему. Они боятся неизвестности, что и выливается в потоки ненависти и угроз. Больше всех в этом поднаторел премьер-министр Джонсон. Снова с галстуком на боку.

"Если диалог провалится и Россия выберет насилие по отношению к невинному гражданскому населению, то мы здесь, на конференции, не должны сомневаться, и это наших общих интересах, что Россия в итоге потерпит неудачу. Я опасаюсь, что за молниеносной войной последует длительный и отвратительный период репрессий, мести и мятежей. И русские отцы и матери будут оплакивать молодых русских солдат", – заявил Борис Джонсон.

Ну, а если Россия все-таки нападет, ее ждут страшные кары. Вице-президент США Харрис, отвечающая в администрации Байдена за этническое и гендерное разнообразие, рассказывала о них по суфлеру, с видимым волнением, как начинающая актриса. Еще она сказала, что миру нужен порядок, а не хаос, но от гражданки США это прозвучало совсем уж как послание из космоса.

На восточный фланг НАТО США перебрасывают восемь с половиной тысяч солдат. И министр обороны США Остин на неделю съездил проведать, как они себя чувствуют в Польше. Был принят с оркестром и ковровой дорожкой.

В общем, Россия вот-вот нападет. В среду, 16 февраля, это, по данным американской разведки, должно было непременно случиться. Но нет. Теперь новые сроки – нападение, как сообщают эстонские спецслужбы, переносится на после Олимпиады. У людей с чувством юмора, например, у президента Чехии Земана, это уже вызывает смех: "Это уже третий конфуз американцев за последние десятилетия. Первый был в Ираке, где США так и не удалось найти оружие массового поражения. Второй конфуз Вашингтон допустил в Афганистане, когда утверждал, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) никогда не дойдет до Кабула. Ну, а теперь третий – на Украине".

Перед поездкой в Мюнхен госсекретарь США Блинкен заглянул в Совбез ООН и наговорил там такого про агрессивные планы России, что даже Spiegel усомнился, не очередной ли это фейк. Кстати, в том же журнале как раз к началу Мюнхенской конференции появилась статья со ссылкой на рассекреченный документ из британского национального архива, касающийся событий 1991 года – переговоров в формате "2+4", в ходе которых США, Великобритания, Франция и будущая объединенная Германия дали СССР гарантии нерасширения НАТО на восток. "Мы дали ясно понять Советскому Союзу, что не воспользуемся выводом советских войск из Восточной Европы. НАТО не должно ни официально, ни неофициально распространяться на восток", – говорится в документе.

Запад не обманывал СССР – Запад обманул его правопреемницу Россию. Уверения в том, что НАТО, дескать, не представляет для нее угрозы, – это неудовлетворительный ответ на требования Москвы вернуть инфраструктуру Альянса в границы 1997 года. И единственный, кто мягко, но дал понять, что игнорирование этих требований до добра не доведет, – министр иностранных дел Китая Ван И.

"Что касается НАТО, позиция Китая всегда была последовательной. НАТО – продукт холодной войны, которая давно закончилась. Пора взглянуть на настоящую ситуацию, необходима реформа НАТО. Если НАТО продолжит расширяться на восток, будет ли это гарантировать безопасность в Европе? Я считаю, что наши друзья в Европе должны серьезно обеспокоиться этим вопросом. Что касается Украины, нам необходимо вернуться к Минским соглашениям, которые были приняты всеми сторонами и обязательны к исполнению", – отметил Ван И.

Но проблема как раз в том, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения – буквально на днях ее президент в очередной раз заявил, что они не нравятся Киеву. И последние консультации в "нормандском формате" ровно поэтому закончились ничем. При этом вот парадокс: канцлер Германии нашел-таки повод поблагодарить Зеленского. За реализацию Минских соглашений.

"Во время своих визитов в Киев и Москву я настоятельно требовал выполнения Минских соглашений. И я особенно благодарен президенту Зеленскому за его готовность внести необходимые законопроекты и обсудить их в трехсторонней контактной группе", – сказал Олаф Шольц.

Сам Зеленский появился на конференции в субботу. В отличие от Порошенко он не бегал за западными коллегами – они с ним все-таки встретились: Джонсон, потом Харрис. Странно, Россия не сегодня-завтра нападет, а верховный главнокомандующий покидает страну как ни в чем не бывало. В зале были далеко не все, но приветствовали стоя. Речь Зеленского эмоциональна и полна душераздирающих деталей: воронки в школьных дворах, дети, которые осиротели несколько часов назад. Вот только в одном он проговорился – сообщил, что был в Донбассе буквально два дня назад. Получается, что обострение началось как раз с его отъездом оттуда. И это так знакомо: под конференцию Порошенко всегда отдавал приказ на усиление обстрелов и, как следствие, ответного огня, пребывая в полной уверенности, что в Мюнхене заметят только последний.

Так и на этот раз – ничего не изменилось. И госпожа Аманпур с СNN в очередной раз продемонстрировала, что она никогда не была журналистом.

- Вы сказали о двух убитых солдатах, Россия говорит об украинских минах, которые вырываются на ее стороне. Мы уже видели это ранее, мы знаем, что такое операция под ложным флагом, как вы считаете, вы можете это остановить?

- Мы заботимся о мире, я не раз говорил об этом Путину, Меркель и Микрону. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. Мы не можем быть пассивными. Мы не можем говорить ежедневно, что завтра война. О какой экономике мы тогда говорим? Как можно жить в государстве, когда ежедневно вам говорят, что завтра будет наступление? Тогда идет обвал национальной валюты, выводятся деньги, бизнес вылетает из страны. Как вы считаете, можно ли жить в таком государстве, может стабильность в таком государстве быть? Нет, – сказал Зеленский.

Но это именно то, что и происходит: Украина попала в ловушку собственной пропаганды. Много лет подряд она кричала на весь мир, что Россия вот-вот нападет, и когда возникла необходимость решать свои внутренние проблемы, США сказали: о’кей, нападет. И теперь не отвертишься ни от оттока капитала, ни от бегства инвестиций, ни от обвала валюты. Ситуация катастрофическая, но клоун пытается хохмить в любых обстоятельствах. Наушник у него сломался. "Это кибератака. Русские не здесь, но они здесь", – сказал Зеленский.

- У вас были опасения приезжать сюда? В смысле оставлять страну без присмотра.

- Я уверен, что наша страна в хороших руках, – заявляет президент Украины.

Не исключено, что Зеленский имел в виду хорошие руки министра обороны Великобритании, который отменил поездку в Мюнхен как раз, чтобы следить за ситуацией на Украине.

Впрочем, на конференции случались и другие забавные моменты там, где этого было сложно ожидать. Например, совместная работа на подиуме министра иностранных дел Германии и госсекретаря США: временами выглядело приторно, прямо дуэт.

Категорическое согласие, горячая поддержка и решительное осуждение – Мюнхенская конференция как-то бездарно транжирила в этом году остатки имиджа, возможно, пытаясь продемонстрировать то, что ее хозяйка Германия вопреки всей критике – вместе со всеми в этом едином строю перед лицом российской угрозы. Россия не приехала. И правильно сделала. Это нельзя было спасти. И в этом не нужно было участвовать – меньше всего Мюнхенская конференция по безопасности была похожа на дискуссионный клуб. Скорее, что-то другое, и тут на выбор несколько вариантов: мотивационный семинар, сеанс психотерапии, коллективная проповедь или партсобрание.