Украинская военная ядерная программа может стать реальностью

Украина может стать ядерной державой. По крайней мере, Президент Зеленский в Мюнхене заявил, что готов отказаться от Будапештского меморандума 1994 года, по которому Украина отказалась от советского ядерного оружия, все еще остававшегося тогда на Украине.

К этому заявлению не стоит относиться легкомысленно, считая, что ничего они там не могут. Претензию войти в ядерный клуб заявил президент страны, где сейчас действуют четыре атомные электростанции, на которых 15 энергоблоков. Кроме того, в обслуживании нуждается и пятая станция – Чернобыльская, что окончательно была остановлена лишь в 2000 году. При этом отработавшее ядерное топливо оттуда никуда не вывозилось. Если так, то оно теоретически может быть использовано для получения оружейного плутония. Именно он необходим для создания атомной бомбы. То есть нужный плутоний потенциально имеется.

Сейчас промышленного потенциала для его наработки у Украины пока нет, но если ей помочь, а желающие, как мы понимаем, могут найтись, то атомная военная программа Киева может стать реальностью. На минуточку: в городе Желтые Воды Днепропетровской области действует Восточный горно-обогатительный комбинат — крупнейший производитель природного урана в Европе.

Научной базой готов стать действующий до сих пор Харьковский физико-технический институт, имеющий статус национального научного центра. Ядерная физика в нем – официально заявленное направление. Харьковский физтех был основан в 1928 году. В 1932-м именно там впервые в СССР расщепили ядро атома лития. В 30-е годы прошлого века там работал будущий лауреат Нобелевской премии Лев Ландау. Словом, научные традиции в Харьковском физтехе – сильные.

Если задуматься о средствах доставки для ядерного оружия Украины, то и здесь не все так безнадежно. Есть завод "Южмаш" в Днепропетровске и его КБ "Южное". Делали же там, например, сверхмощную ракету "Зенит". Последний старт, правда, состоялся пять лет назад, но опыт и люди ведь остались. Да, многое растерялось, но все же "украинское ракетостроение" – есть такое понятие. Мы это все – к тому, что заявление Зеленского о желании обзавестись ядерной бомбой следует воспринимать серьезно. То есть не отмахиваться. Ядерный шантаж от Украины начинается.