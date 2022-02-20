Захват украинских диверсантов сняли на видео

В Донецкой народной республике захвачена группа украинских диверсантов. Они имели приказ уничтожать электроподстанции, газопроводы и фильтровальные станции при помощи взрывчатки.

Донецкий телеканал "Оплот.ТВ" опубликовал видео интенсивного боя с применением БТР. Как сообщили в Министерстве госбезопасности ДНР, при захвате диверсантов ранены два спецназовца.

Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля, пишет РИА Новости. Украинская армия начала интенсивные обстрелы объектов и поселков на территории республик Донбасса.

Из-за этого власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область России.

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