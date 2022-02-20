МИД России прокомментировал очередной вброс западных СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление американского телеканала CBS. Он сообщил, что российские войска якобы получили приказ о нападении на Украину. Доказательств при этом приведено не было.

В своем Telegram-канале Мария Захарова указала американским журналистам на забывчивость. Они не приняли во внимание то, что план действия на поле уже публиковали немецкие издания. "Невнимательные какие-то", — отметила государственный деятель.

Посол России в США Анатолий Антонов уже опроверг в разговоре с CBS наличие каких-либо планов о вторжении. По его словам, повторяющиеся сообщения о нападении — часть информационной войны.