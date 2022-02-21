На остановке в Донецке от разрыва мины погиб ехавший на смену шахтер

В Донецкой народной республике в результате обстрела из 120-миллиметровых минометов с позиций 54-й механизированной бригады поселка шахты "Трудовская" погиб мирный житель. Об этом в понедельник сообщается в telegram-канале Народной милиции ДНР.

В сообщении уточняется, что мужчина погиб на остановке общественного транспорта, это был шахтер, ехавший на шахту в утреннюю смену. По данным силовиков, противник выпустил две мины. Кроме того, сообщается о других потерях.