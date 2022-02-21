СМИ сообщают о мощном взрыве в районе аэропорта Донецка

Сильный взрыв прогремел в понедельник утром в районе донецкого аэропорта, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что взрыв был слышен с расстояния нескольких километров, данные о причинах и обстоятельствах произошедшего уточняется.

Напомним, что по состоянию на 21 февраля обстановка в Донецкой народной республике остается напряженной. По данным республиканских силовиков, активно действуют украинские диверсанты – им удалось уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения НМ ДНР.

Кроме того, по данным республиканского МГБ, ранним утром в понедельник у входа на привокзальный рынок в Донецке подорвался украинский диверсант, который пытался установить взрывное устройство. Еще один заряд был найден рядом с телом погибшего.

Также продолжаются обстрелы территории ДНР, есть потери среди военных и мирных жителей, несколько боеприпасов повредили две школы в Донецке.