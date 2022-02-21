Расследование нападения на композитора Александра Колкера контролируют прокуроры

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство композитора Александра Колкера. Об этом в понедельник сообщили в главке надзорного ведомства северной столицы.

Ранее в Следственном комитете РФ рассказали об уголовном деле, возбужденном в связи с нападением на 88-летнего заслуженного деятеля искусств СССР. Преступление было совершено в минувшее воскресенье, днем, в лифте одного из многоквартирных жилых домов на набережной Черной речки.

По данным МВД, злоумышленник набросился на пенсионера с ножом и ранил его. Нападавшего, 46-летнего жителя Южно-Сахалинска, задержали в одном из хостелов Петербурга. Мотивы нападения выясняются.