Жириновский оказался пророком

Пророком назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он напомнил, что Жириновский еще перед Новым годом предсказал, как будут развиваться события в самопровозглашенных республиках Донбасса. И все его предсказания сбываются сейчас.

"Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский – наш пророк", – сказал Дегтярев в прямом эфире в соцсетях 21 февраля.

Губернатор напомнил, что написал о Жириновском две книги: "Пророк в своем Отечестве" в 2015 году и "Пророк 2.0" в 2021 году.

Дегтярев сообщил также, что состояние здоровья главы ЛДПР, который проходит лечение от коронавируса, стабилизируется. "Владимир Вольфович идет на поправку", – рассказал глава Хабаровского края.

По его словам, с момента получения Жириновским теста с положительным результатом они были на связи. Информацию о том, что политик заразился, не афишировали по решению семьи.

Дегтярев добавил, что Жириновский находится в больнице под наблюдением лучших врачей России и уже дает указания по телефону фракции ЛДПР в Госдуме.

Лидер ЛДПР был госпитализирован в ЦКБ 2 февраля с диагнозом "ковид-омикрон" с серьезным поражением легких. Его состояние оценивалось как стабильное, пишет "Интерфакс".