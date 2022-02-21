Тема:

Коронавирус 58 минут назад

21 февраля 2022 14:11

Жириновский оказался пророком


Агентство городских новостей "Москва"

Пророком назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он напомнил, что Жириновский еще перед Новым годом предсказал, как будут развиваться события в самопровозглашенных республиках Донбасса. И все его предсказания сбываются сейчас.

"Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский – наш пророк", – сказал Дегтярев в прямом эфире в соцсетях 21 февраля.

Губернатор напомнил, что написал о Жириновском две книги: "Пророк в своем Отечестве" в 2015 году и "Пророк 2.0" в 2021 году.

Дегтярев сообщил также, что состояние здоровья главы ЛДПР, который проходит лечение от коронавируса, стабилизируется. "Владимир Вольфович идет на поправку", – рассказал глава Хабаровского края.

По его словам, с момента получения Жириновским теста с положительным результатом они были на связи. Информацию о том, что политик заразился, не афишировали по решению семьи.

Дегтярев добавил, что Жириновский находится в больнице под наблюдением лучших врачей России и уже дает указания по телефону фракции ЛДПР в Госдуме.

Лидер ЛДПР был госпитализирован в ЦКБ 2 февраля с диагнозом "ковид-омикрон" с серьезным поражением легких. Его состояние оценивалось как стабильное, пишет "Интерфакс".

общество Владимир Жириновский ЛДПР пророк Михаил Дегтярев губернатор коронавирус новости Хабаровский край

Ранее по теме