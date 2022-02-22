Решение Путина по Донбассу обрушило мировые рынки

Мировые рынки стремительно снижаются на фоне ситуации вокруг Украины. В Японии индекс Nikkei с открытия теряет более полутора процентов. Фьючерсы на американские индексы – в минусе в пределах полупроцента. Торги в Штатах накануне не проводились в связи с праздником, а вот российский фондовый рынок пережил чёрный понедельник.

Он обернулся сильнейшим снижением за последние 14 лет. Индекс Мосбиржи рухнул почти на 14%, в моменте падение было ещё больше. Валютный индекс РТС также потерял более 13 процентов, а в ходе торгов уходил в минус и на 17. Последний раз нечто подобное происходило в ноябре 2008 года, тогда разразился один из самых масштабных финансовых кризисов в истории.

Распродажи начались после заседания Совбеза России по вопросу признания ЛНР и ДНР, отмечает телеканал "Россия 24". Позднее вечером Владимир Путин подписал соответствующий документ. Решение было встречено странами Запада угрозой санкций, впрочем, президент заявил, что они были бы введены в любом случае и под любым предлогом.