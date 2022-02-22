Застреливший сотрудницу РЖД на Урале оказался ее бывшим мужем

Мужчина, которого подозревают в убийстве сотрудницы станции Карталы Южно-Уральской железной дороги, оказался ее бывшим мужем. Позднее сам он был найден возле одного из частных домов с огнестрельным ранением и был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

Инцидент на станции Карталы Челябинской области произошел накануне вечером. 33-летний мужчина с охотничьим ружьем зашел на территорию контейнерной площадки и открыл огонь. 34-летняя женщина была убита, кроме того, пулевое ранение в голову получил 49-летний мастер механизированной части, подбежавший на звуки выстрелов.

Возбуждены уголовные дела по факту убийства и покушение на убийство двух человек. "Подозреваемый находится в медицинском учреждении под усиленной охраной, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в Центральном МСУ на транспорте СК РФ.

Челябинские СМИ уточняют, что у бывших супругов остались три ребенка.