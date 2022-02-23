После травмирования 3-летнего ребенка в Воронеже возбудили дело

Падение наледи с крыши здания в центра Воронежа стало поводом для возбуждения уголовного дела. В результате происшествия малолетняя девочка и ее мама попали в больницу.

По данным следственного управления по Воронежской области, 22 февраля около 18:00 с крыши дома №1 на улице Комиссаржевской совалась ледяная глыба и упала на тротуар, по которому в этот момент шла 32-летняя женщина с 3-летней дочерью.

И мама, и девочка получили травмы и были госпитализированы. Предварительный диагноз пострадавшего ребенка – перелом затылочной кости, женщина получила ушибы и ссадины. Степень ущерба здоровью пострадавших устанавливается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вред здоровью человека".

В рамках расследования, в числе прочего, будет оценена степень вины коммунальной организации, оказывающей услуги по эксплуатации здания.